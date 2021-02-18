الرئيس الجزائري يحل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة

أعلن عبدالمجيد تبون ‏الرئيس الجزائري، الخميس، عن حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة.‏وقرر رئيس ‎الجزائر خلال خطاب له، مساء اليوم، إجراء تعديل حكومي خلال 48 ساعة يشمل القطاعات المقصرة.وأضاف ‏رئيس الجمهورية مخاطبا الشعب الجزائري: "أشكركم على قبولكم للإجراءات المتخذة للتصدي لجائحة كورونا واتفقنا مع أصدقائنا في روسيا لصنع اللقاح في الجزائر".واتهم رئيس الجمهورية بعض الجزائريين بالسعي إلى بيع الوطن بثمن بخس، مشيرا إلى أنهم أدمجوا في الدستور كل ما طالب به الحراك.وقال الرئيس إن المجتمع المدني يعلو صوته اليوم ومستقبلا بعدما كان مهمشا.