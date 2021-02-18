بعد عرض الحلقة الأخيرة.. «لؤلؤ» يتصدر تريندات السوشيال ميديا

تصدر مسلسل لؤلؤ للنجمة مي عمر بعد عرض حلقته الأخيرة التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، محققا نجاحا واسعا.وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل لؤلؤ قتل الفنان محمد الشرنوبي على يد إدوارد.مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه في إطار اجتماعي مميز، من بطولة مي عمر، وأحمد زاهر، وهيدي كرم، وإدوارد، ونجلاء بدر، ونيرمين الفقي، وعماد زيادة، وسلوى عثمان، ومحمد الشرنوبي، ومن تأليف مي عمر وقصة وسيناريو محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام، وإشرف على الإخراج والسناريو المخرج محمد سامي.