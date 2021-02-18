أمطار متوسطة ورياح خفيفة على مطروح لليوم الثالث

شهدت مدينة مرسى مطروح سقوط أمطار متوسطة تصاحبها رياح خفيفة، وأعلنت الأجهزة التنفيذية والأمنية حالة الطوارئ والاستعداد تحسبا لحدوث أي تداعيات.وأغرقت مياه الأمطار الشوارع والميادين، وتم الدفع بالسيارات والمعدات لسحب المياه وتيسير حركة سير المواطنين والسيارات.وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على استمرار التنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي مع استمرار حالة الاستعداد والمتابعة لسحب تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي داخل المدن بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين والدفع بسيارات ومعدات سحب تراكمات مياه الأمطار.وأشار محافظ مطروح إلى التعاون بين كافة قطاعات المحافظة مع الاستعداد الدائم حتى انتهاء موجة الطقس السيئ وعودة الأمور لطبيعتها، مؤكدا أن هناك تواصلا بين غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات مجلس الوزراء وزارة التنمية المحلية للتعامل مع أي مستجدات ناتجة عن ظروف الطقس غير المستقر.