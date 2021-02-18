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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اليمنى يشن هجومًا على الحوثيين فى مأرب والجوف

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:49 م
الجيش اليمنى
الجيش اليمنى
وكالات
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سقط قتلى وجرحى من مسلحي الحوثية، اليوم الخميس، إثر معارك مع قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية بمحافظتي مأرب والجوف.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في بيان صحفي، إن قوات الجيش والمقاومة كسروا هجوما لميليشيا الحوثي في جبهة المخدرة، غربي محافظة مأرب، "ومن ثم شنوا هجوما معاكسا تمكنوا خلاله من تحرير عدد من المواقع واستعادة كميات من الأسلحة والذخائر".

وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية، حسبما أفاد المركز.

وأضاف أن طيران تحالف دعم الشرعية "دمر منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة للميليشيا في منطقة المخدرة، إلى جانب أربعة صواريخ باليستية كانت الميليشيا الحوثية تعدها لقصف الأحياء والتجمعات السكنية في مأرب".

وفي محافظة الجوف، شمالي البلاد، أفاد المركز بأن قوات الجيش شنت هجوما عنيفا "تمكنت خلاله من تحرير مواقع جديدة شرق بير المرازيق، بمدينة الحزم، شرقي المحافظة".

وأكد المركز سقوط الكثير من عناصر ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح خلال المعارك.

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني دمّرت ثلاث دوريات "كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى الجبهة"، مما أسفر عن سقوط جميع من كانوا على متنها بين قتيل وجريح.

وتصاعدت حدة الاشتباكات بين قوات الجيش الحكومي، ومسلحي الحوثيين في محافطتي مأرب والجوف، مخلفة خسائر بشرية ومادية كبيرة في كلا الجانبين، إلى جانب المدنيين.

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