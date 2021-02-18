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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة الخطورة ورفع 158 طن أنقاض من عقار بحي غرب الإسكندرية

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:04 م
عقار بحي غرب الإسكندرية
عقار بحي غرب الإسكندرية
هبه عويضه
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نفذ حي غرب الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة فورية تم فيها إزالة الخطورة الداهمة بعقار بنطاق الحى، وذلك فور ورود شكوى من وجود خطورة داهمة بالعقار ١ شارع الحفناوي من شارع التوفيقية، حفاظا على سلامة الأهالي والمواطنين.

وجاء ذلك بوجود سكرتير عام الحي وإدارة المشروعات بالحي.

كما قامت إدارة الرقابة والرصد البيئي بالحي بتنفيذ حمله نظافة بنطاق الحي، والتي أسفرت عن رفع ١٠٨ أطنان رديم ومخلفات تقليم الأشجار.

حيث تم رفع ١٠٥ أطنان رديم ومخلفات أنقاض إزالة الخطورة بالعقار ١ شارع الحفناوي من شارع التوفيقية، ورفع ٣ أطنان مخلفات تقليم الأشجار من شارع الهيثمي.

وفي السياق ذاته تم متابعه قيام شركة نهضة مصر بأعمال رفع القمامة من مراكز التجمعات بمعدل ٢٨٣ طنا.

هذا وقد وجهت المهندسة سحر شعبان رئيس الحي بالمتابعة اليومية وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بنطاق الحي حفاظا علي البيئة المحيطة وصحة المواطن.

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