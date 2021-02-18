آلية عقد امتحانات الفصل الأول لسنوات النقل بالتعليم الفني

نشرت وزارة التربية والتعليم صورة من الكتاب الدوري الخاص بآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي 20202021، والتي أرسلتها الوزارة للمديريات التعليمية، الخميس.وتقرر أداء الطلاب للامتحانات العملية والتحريرية خلال الفترة من 27 فبراير وحتى الخميس الموافق 11 مارس 2021؛ على أن تعقد الامتحانات بنظام التبادل اليومي بين طلاب الصفوف.