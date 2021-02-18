الكونجرس يعقد جلسة استماع حول أزمة سهم شركة جيم ستوب

تعقد لجنة الخدمات المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي جلسة استماع- اليوم الخميس- لممثلي شركة الخدمات المالية عبر الإنترنت روبن هود، ومنصة النقاش والتداول عبر الإنترنت ريد إت، حول التذبذب الحاد في سهم شركة متاجر ألعاب الكمبيوتر الأمريكية جيم ستوب، والتي أثارت اهتمام الرأي العام خلال الشهر الماضي.تشمل جلسة اليوم شهادة فلاد تينيف الرئيس التنفيذي لشركة روبن هود وستيف هوفمان الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة ريد إت وكيث جيل أحد أبرز المتعاملين على منصة ريد إت المعروف بالاسم المستعار رورينج كيتي.كما يدلي بالشهادة أمام لجنة الكونجرس كل من جابرييل بلوتكين الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار ميلفين كابيتال وكينيث جريفين الرئيس التنفيذيلصندوق الاستثمار سيتيدل.وكان سهم جيم ستوب قد شهد عمليات تداول كثيف وارتفع سعره بنسبة 1700% خلال يناير الماضي نتيجة تعاملات المستثمرين الأفراد عبر الإنترنت، والذين استهدفوا الأسهم التي يتم بيعها من جانب صناديق التحوط الاستثمارية.وكانت منصة روبن هود للتداول الإلكتروني قد حظرت أواخر الشهر الماضي شراء الأسهم في شركة جيم ستوب وغيرها من الأسهم التي سجلت ارتفاعا كبيرا نتيجة عمليات المضاربة.وشمل قرار الحظر أسهم شركات أخرى مثل أيه.إم.سي لدور العرض السينمائي وبلاكبيري للهواتف الذكية ونوكيا لمعدات الاتصالات.وكانت شركة معدات الاتصالات الفنلندية نوكيا قد قالت في وقت سابق إنها لا تعرف أي تطورات مادية وغير معلنة خاصة بها أو تغيرات مادية في أنشطتها أو شؤونها لم يتم إعلانها للعامة، والتي يمكن أن تكون وراء الزيادة الأخيرة في سعر سهم الشركة وحجم التداول عليه.