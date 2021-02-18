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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كينيا تطور نظام تطعيم رقمي ضد كورونا

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:12 م
تطعيم ضد كورونا
تطعيم ضد كورونا
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كشف مسئول بوزارة الصحة الكينية عن أن الوزارة تطور منصة رقمية جديدة لسجلات التلقيح التي ستُستخدم في التطعيم ضد فيروس كوفيد-19.

وقال الدكتور ويليس أخوالي رئيس فريق العمل الاستشاري الكيني للقاحات كوفيد-19 إن وزارة المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المملوكة للحكومة فقط هي الجهة المسئولة عن تصميم المنصة، التي طورتها الحكومة بنسبة 100% بمدخلات ومواصفات وضعها فريق العمل الاستشاري.

وأضاف: أن المناقشات جارية حول الاسم الذي سيطلق على المنصة، منوهًا إلى أن النظام سيُمكن التسجيل المُسبق، بما يعني أنه سيتم تسجيل الأشخاص أولًا ثم إرسال تفاصيل المستخدم، مع تعيين منبه للتذكير بموعد الحصول على جرعة لقاح كوفيد-19.

وأثناء التطعيم، سيتم إلتقاط جميع السجلات داخل النظام، الذي سيقوم تلقائيًا بجدولة الجرعة التالية وتحديد المرفق الذي من المفترض أن يذهب إليه الشخص ثم تعيين منبه تذكير مرة أخرى.

وأوضح أن النظام سيستخدم أي رقم تعريف رسمي مثل رقم البطاقة الوطنية ورقم جواز السفر، إذ أن الهدف الرئيسي هو الحصول على نظام موثوق به وسهل الاستخدام وفعال للغاية، ولن يقتصر الأمر على التقاط البيانات سواء في وضع عدم الاتصال أو عبر الإنترنت، بل يدعم أيضًا نشر اللقاح في جميع أنحاء البلاد.

ورفض أخوالي الكشف عن التكلفة التي أنفقتها الحكومة على بناء نظام السجلات الرقمية الجديد، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن يكون جاهزًا في غضون أسبوع أو أسبوعين.

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