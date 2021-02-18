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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غينيا تحصل على 11 ألف جرعة من لقاح إيبولا خلال أيام

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:34 م
لقاح إيبولا
لقاح إيبولا
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قالت منظمة الصحة العالمية إنها سترسل أكثر من 11 ألف لقاح ضد فيروس "إيبولا" إلى دولة غينيا، الواقعة في غرب إفريقيا، في الأيام المقبلة لمكافحة وباء "إيبولا" القاتل، الذي تم الإعلان عنه في منطقة نزيريكور جنوب البلاد.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، الدكتور ماتشيديسو مويتي، اليوم الخميس، إنه يتم إعداد 11 ألف لقاح ضد فيروس "إيبولا" في جنيف، ومن المتوقع أن يصل إلى غينيا في نهاية الأسبوع.

وأضاف أنه سيتم شحن 8600 جرعة إضافية من الولايات المتحدة، ويمكن أن تبدأ حملة التطعيم في وقت مبكر من يوم الاثنين.

وقال: "تم بالفعل حشد ثلاثين خبيرًا في التطعيم محليًا، وهم جاهزون للعمل بمجرد وصول لقاحات الإيبولا إلى البلاد".

ودعت منظمة الصحة العالمية ست دول إفريقية إلى أن تكون في حالة تأهب قصوى لعدوى الإيبولا بعد أن سجلت كل من غينيا والكونغو حالات إصابة في الأسابيع الأخيرة.

وقالت: "منطقة غرب إفريقيا في حالة تأهب قصوى والمراقبة مستمرة في الدول المجاورة.. إن عملنا الجماعي السريع أمر بالغ الأهمية لتجنب الانتشار غير المنضبط لفيروس إيبولا وسط وباء كورونا، الذي دفع بالفعل العاملين في مجال الصحة والمرافق الصحية إلى حافة الهاوية".

وتم الإعلان عن حالة تفشي "الإيبولا" في غينيا بعد اجتماع أزمة يوم الأحد الماضي، بعد أقل من شهر من اكتشاف مسئولي الصحة حالات مشبوهة مع مرضى ظهرت عليهم أعراض الإسهال والقيء والنزيف، وكان المرضى قد شاركوا في دفن ممرضة توفيت في أواخر يناير ودُفنت في الأول من فبراير في جواكي بجنوب البلاد، وفقًا لوزارة الصحة في غينيا.

ويأمل مسئولو الصحة في وقف انتشار فيروس إيبولا في غرب إفريقيا، التي شهدت أسوأ فاشية للإيبولا في التاريخ من عام 2014 إلى عام 2016، والتي أودت بحياة أكثر من 11300 شخص، معظمهم في غينيا وليبيريا وسيراليون.

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