7 وفيات و477 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 477 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 480056 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التى جرت، عقب إجراء 10589 فحصا، قد بلغ 5079337 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي.وأضاف البيان أنه تم تسجيل 7 وفيات جديدة، ليصل العدد إلى 8524، كما تم تسجيل 970 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي التعافي إلى 462436.