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محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 110 ملايين

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:14 م
كورونا
كورونا
وكالات
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بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 110 ملايين وألفين و98 حالة حتى الساعة 13.36 بالتوقيت العالمي الموحد اليوم الخميس، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

كما أظهرت البيانات ان مرض كوفيد- 19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد تسبب في وفاة مليونين و432 ألف و608 اشخاص.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة الإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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