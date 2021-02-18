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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التموين: الانتهاء من تطوير 300 مركز خدمة متطور في 26 محافظة

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:17 م
الدكتور أحمد كمال،
الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين
نرمين محمود الدهان
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قال الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التموين قامت بالانتهاء من تطوير 300 مركز خدمة متطور بـ26 محافظة، وذلك في إطار خطتها لتطوير 535 مركزًا ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي بنهاية 2022.

أضاف كمال، لـ«الدستور»، أن خطة التطوير والتحول الرقمي تسير بالتوازي في جميع المحافظات مع تدريب وتطوير العاملين بهذا المركز المتطورة بأحدث سبل التكنولوجيا الحديثة، لافتًا إلى أن توجيهات وزير التموين للتحول الرقمي وتطوير المراكز لاتقتصر فقط على الأثاث والمفروشات ولا الأجهزة، إنما تدريب العاملين علي التحول الرقمي.

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