زيمبابوي تبدأ تحصين العاملين في القطاع الصحي ضد كورونا

أعلنت زيمبابوي، اليوم الخميس، بدء تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية ضد فيروس "كورونا".وتلقت زيمبابوي أول 200 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني يوم الاثنين الماضي، وكانت من بين واحدة من أولى شحنات اللقاحات الصينية إلى منطقة جنوب إفريقيا، واللقاحات كانت تبرعًا من الصين.وقال مسئولو الصحة في زيمبابوي إن اللقاحات الصينية هي مجرد بداية للملايين التي تحتاجها البلاد لتحصين 10 ملايين شخص، يمثلون 60٪ من سكان البلاد، لتحقيق مناعة القطيع.وسجلت زيمبابوي، حتى اليوم، 35423 حالة كورونا، بما في ذلك 1418 حالة وفاة.