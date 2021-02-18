وزير الدفاع الأمريكي: لن نتسرع في الانسحاب من أفغانستان

أكد ‏وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقدم على انسحاب متسرع أو غير منظم من أفغانستان.ورحب ‏وزير الدفاع الأمريكي، في تصريحات مساء اليوم، بقرار حلف الناتو توسيع مهام تدريب القوات العراقية، مشددا على التزام واشنطن بهزيمة تنظيم داعش في العراق وتحقيق الاستقرار الإقليمي.وقال ‏أوستن إن الهجوم الذي استهدف مدينة أربيل العراقية يؤكد الحاجة لمواصلة جهود الولايات المتحدة في المنطقة.وبشأن أفغانستان، قال الوزير الأمريكي إنهم سيقومون بمراجعة شروط الاتفاق مع حركة طالبان لتحديد التزام الأطراف بها من عدمه.