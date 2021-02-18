«الصحة العالمية» ترفض حديث الصين عن وصول كورونا من خارجها

قال خبير منظمة الصحة العالمية، بيتر امبارك، اليوم الخميس، إن منظمة الصحة العالمية لا تتابع الادعاءات القائلة بأن فيروس كورونا المستجد ربما يكون وصل أصلا إلى الصين من خلال أطعمة أجنبية مجمدة، رافضا النظرية الصينية.وكان خبير منظمة الصحة العالمية في الأمراض التي تنتقل عبر الغذاء والحيوانات، عضوا بارزا في فريق من العلماء الدوليين والصينيين الذين زاروا مدينة ووهان الصينية مؤخرا للبحث عن أصل الفيروس في المكان الذي أصبح معروفا فيه لأول مرة في أواخر عام 2019.وتحدث العالم الصيني الكبير ليانج وانيان في نهاية المهمة الأسبوع الماضي باستفاضة عن نظرية الأطعمة المجمدة في مؤتمر صحفي في ووهان.وصرح امبارك في إفادة صحفية في جنيف بأن هناك احتمالا أن يكون الفيروس دخل إلى الصين في عام 2020 من خلال المنتجات المجمدة، في وقت كان فيروس كورونا متفشيا فيه في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في مصانع الأغذية.وحذر امبارك من أن مسار الانتقال هذا سيكون غريبا للغاية، حيث وجد العلماء الصينيون عددا ضئيلا من المنتجات الملوثة برغم التحقيقات المكثفة.