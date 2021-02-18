سقوط شجرتين وعمود إنارة بسبب الطقس السيئ غرب الإسكندرية

تسببت الرياح الشديدة والطقس السيئ، الذي تعرضت لها محافظة الإسكندرية، لسقوط شجرتين وعمود إنارة بنطاق حي غرب الإسكندريةووجهت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بمتابعة تداعيات نوه الشمس الصغرى وحفاظا على سلامة المواطنين، حيث قامت إدارة الحدائق بالحي برفع شجرة سقطت على الأرض بفعل الرياح بشارع الأمان وشجره اخري بالإسكان الصناعي أمام بلوك ١٧.كما قامت إدارة الكهرباء بالحي بإزالة الخطورة من سقوط عامود إضاءة أمام مبني الإعاشة بطريق القباري السريعهذا وقد شددت رئيس الحى على التواجد الميداني علي مدار الساعة بنطاق الحي، وفقًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالتواجد الميداني لجميع الأجهزة التنفيذية خلال أيام النوة.