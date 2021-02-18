القوات المسلحة الليتوانية تتسلم 15 شاحنة خاصة من «دايملر» الألمانية

تسلمت القوات المسلحة الليتوانية 15 شاحنة خاصة من إنتاج شركة دايملر الألمانية في إطار صفقة سلاح مع ألمانيا.وأعلنت وزارة الدفاع الليتوانية اليوم الخميس أن الشاحنات وهي من طراز مرسيدس بنز اروكس تم تسليمها إلى الجيش الليتواني.وأضافت الوزارة أن من المنتظر تسليم الشاحنات الأخرى (عشر شاحنات) التي لم يتم توريدها بعد بحلول نهاية العام الحالي، بموجب عقد الشراءالذي تم إبرامه في مطلع 2020، وسيتم استخدام هذه الشاحنات في أغراض العمليات اللوجستية العسكرية.يذكر أن ليتوانيا لها حدود مع جيب كاليننجراد الروسي ويساورها القلق على أمنها بسبب أزمة أوكرانيا ولذلك تقوم الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بتطوير قواتها المسلحة بشكل كبير، وتلعب ألمانيا شريكة ليتوانيا في التكتل الأوروبي والناتو دورا محوريا في هذا التطوير.وفي إطار تجديد أسطول مركباته، اشترى الجيش الليتواني شاحنات دفع رباعي من نوع يونيماج طراز يو500، وعربات نقل طراز تسيتروس 3643 من إنتاج مجموعة دايملر.