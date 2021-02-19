أسعار الدواجن اليوم الجمعة 19-2-2021

سعر الدواجن اليوم الجمعة

سعر الدواجن اليوم الجمعة 19-2-2021 في الأسواق

ونظرًا لارتفاع عمليات البحث كثيرًا على المواقع من قبل المواطنين والمستثمرين في مجال الدواجن، يعرض لكم "الدستور" في تقريره اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تخص سعر الدواجن اليوم الجمعة 19-2-2021.1 - أسعار الدواجن البيضاء اليومشهدت بورصة الدواجن استقرارًا وثباتًا في الأسعار، حيث بلغ سعر الفراخ البيضاء نحو ما يقرب إلى حوالي 28 - 29 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدجاج البلدي نحو ما يقرب إلى 37 جنيهًا للكيلو، وذلك وفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد.وفي سياق متصل، بلغت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير عام 2006 نحو ما يقرب إلى 6.8 مليون دولار.2 - أسعار الكتاكيت اليوموارتفع حجم الإنتاج المحلي من الدواجن نحو ما يقرب إلى 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي، حيث بلغت أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 6 - 8.5 جنيه، ولذلك ارتفع الإنتاج نحو ما يقرب إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وذلك وفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد.