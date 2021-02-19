أسعار الدواجن اليوم الجمعة 19-2-2021
الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:26 ص
هبه محمدطباعة
تستمر عمليات البحث يوميًا على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى محركات الإنترنت وبالأخص موقع "جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين في مجال الدواجن، عن سعر الدواجن بالأسواق المصرية، والتي تشمل الفراخ البيضاء والدواجن البلدي وأسعار الكتاكيت وأسعار البط، حيث استقرت أسعار الدواجن بكافة أنواعها بالأسواق رغم الأزمة العالمية التي يشهدها العالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
ونظرًا لارتفاع عمليات البحث كثيرًا على المواقع من قبل المواطنين والمستثمرين في مجال الدواجن، يعرض لكم "الدستور" في تقريره اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تخص سعر الدواجن اليوم الجمعة 19-2-2021.
1 - أسعار الدواجن البيضاء اليوم
شهدت بورصة الدواجن استقرارًا وثباتًا في الأسعار، حيث بلغ سعر الفراخ البيضاء نحو ما يقرب إلى حوالي 28 - 29 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدجاج البلدي نحو ما يقرب إلى 37 جنيهًا للكيلو، وذلك وفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد.
وفي سياق متصل، بلغت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير عام 2006 نحو ما يقرب إلى 6.8 مليون دولار.
2 - أسعار الكتاكيت اليوم
وارتفع حجم الإنتاج المحلي من الدواجن نحو ما يقرب إلى 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي، حيث بلغت أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 6 - 8.5 جنيه، ولذلك ارتفع الإنتاج نحو ما يقرب إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وذلك وفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد.
سعر الدواجن اليوم الجمعة
ونظرًا لارتفاع عمليات البحث كثيرًا على المواقع من قبل المواطنين والمستثمرين في مجال الدواجن، يعرض لكم "الدستور" في تقريره اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تخص سعر الدواجن اليوم الجمعة 19-2-2021.
سعر الدواجن اليوم الجمعة 19-2-2021 في الأسواق
1 - أسعار الدواجن البيضاء اليوم
شهدت بورصة الدواجن استقرارًا وثباتًا في الأسعار، حيث بلغ سعر الفراخ البيضاء نحو ما يقرب إلى حوالي 28 - 29 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدجاج البلدي نحو ما يقرب إلى 37 جنيهًا للكيلو، وذلك وفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد.
وفي سياق متصل، بلغت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير عام 2006 نحو ما يقرب إلى 6.8 مليون دولار.
2 - أسعار الكتاكيت اليوم
وارتفع حجم الإنتاج المحلي من الدواجن نحو ما يقرب إلى 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي، حيث بلغت أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 6 - 8.5 جنيه، ولذلك ارتفع الإنتاج نحو ما يقرب إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وذلك وفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد.
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3 - أسعار البط اليوم
وشهدت أسعار البط، اليوم الجمعة، استقرارًا ثابتًا في الأسواق، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 45 جنيه للكيلو، وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد، على أن معدل استهلاك المواطنين في مصر من البط نحو ما يقرب إلى 150 ألف طن شهريًا، وأوضح أن عدد البط في مصر يسجل نحو 4 ملايين طائر ويعادل 7% من أعداد الدواجن.
3 - أسعار البط اليوم
وشهدت أسعار البط، اليوم الجمعة، استقرارًا ثابتًا في الأسواق، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 45 جنيه للكيلو، وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد، على أن معدل استهلاك المواطنين في مصر من البط نحو ما يقرب إلى 150 ألف طن شهريًا، وأوضح أن عدد البط في مصر يسجل نحو 4 ملايين طائر ويعادل 7% من أعداد الدواجن.