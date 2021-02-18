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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وضع خارطة طريق الشراكة بين «إيسيسكو» ووكالة المغرب العربي للأنباء

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:00 م
إيسيسكو
إيسيسكو
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عقدت اللجنة المشتركة المُشكَّلة من جانب منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ووكالة المغرب العربي للأنباء، اجتماعا تنسيقيا اليوم الخميس؛ لوضع الخطوط العريضة لخارطة طريق التعاون بين المنظمة والوكالة، بحسب بنود اتفاقية الشراكة بين الجانبين، التي وقَّعها كل من الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام للإيسيسكو، وخليل الهاشمي الإدريسي المدير العام للوكالة، في الثامن من فبراير الجاري.

وخلال الاجتماع، الذي عُقِد بمقر منظمة الإيسيسكو في الرباط، تم الاتفاق على البدء فورا في وضع الخطط التنفيذية لعدد من برامج التعاون، خصوصا في مجال تدريب وبناء قدرات الصحفيين والإعلاميين من المغرب والدول الأعضاء في الإيسيسكو، ووضع برنامج الدورة التدريبية الأولى.

كما ناقشت اللجنة التعاون بين الإيسيسكو ووكالة المغرب العربي للأنباء في إنتاج عدد من البرامج الإذاعية والتليفزيونية، التي تتعلق بمجالات عمل المنظمة، وإعلانها 2021 عاما للمرأة، والمساهمة في تعزيز الوعي الثقافي في العالم الإسلامي، والتي سيتم بثها خلال شهر رمضان المقبل عبر إذاعة الأخبار المغربية (RIMRADIO)، وقناة الأخبار المغربية (M24)، التابعتين للوكالة، وكذلك عبر قنوات وحسابات الإيسيسكو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم الاتفاق أيضًا على عقد اجتماعات دورية لتحديد تفاصيل خطط وبرامج التعاون، ومتابعة الاستعدادات لتنفيذها، ومن ثم تقييم نتائج هذه البرامج.

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