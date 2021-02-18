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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السويد تنتقد تهديدات تستهدف مسئولي مواجهة كورونا

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:25 م
ستيفان لوفين
ستيفان لوفين
وكالات
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قال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، وسياسيون بارزون آخرون، اليوم الخميس، إن حقيقة تلقي مسئولين وباحثين بمجال الصحة العامة تهديدات بالقتل ورسائل كراهية خلال جائحة فيروس كورونا هي أمر غير مقبول.

وتم تمديد الحماية الشرطية لتشمل العديد من المسئولين البارزين بوكالة الصحة العامة، بمن في ذلك كبير علماء الأوبئة أنديرس تيجنيل.

وقال لوفين، للصحفيين، إن التهديدات ورسائل الكراهية "غير مقبولة تماما".

وعبّر عن أمله أن تكون هناك "إجراءات قانونية" تجاه أولئك المسئولين عن ذلك، بينما رحب بإجراء "نقاش وحوار".

وانتقد التهديدات، أيضا، زعماء أحزاب المحافظين والوسط والديمقراطي المسيحي.

وقال يوهان كارلسون، مدير وكالة الصحة العامة، لوكالة "تي تي" للأنباء، إن تيجنيل تلقى حوالي 80 رسالة كراهية في ديسمبر وحده.

وتم مؤخرا، تعزيز سلطات الحكومة للتصدي للجائحة، ويمنح ذلك الحكومة الحق في الأمر بإغلاق مراكز تجارية، ووسائل نقل عام، وصالات رياضية، وأماكن ثقافية.

وسجلت البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 10.3 مليون شخص، حوالي 627 ألف حالة إصابة، و12 ألفا و598 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا.

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