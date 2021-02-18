الأردن وإيطاليا يوقعان على محضر اجتماع لجنة التعاون العسكري

وقعت المملكة الأردنية وإيطاليا، اليوم الخميس، على محضر الاجتماع التاسع عشر للجنة التعاون العسكري بين البلدين.وذكرت وكالة الأنباء الأرنية "بترا" أن المحضر وقعه في العاصمة الأردنية عمّان عن الجانب الأردني مساعد رئيس هيئة الأركان الأردني للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد الركن إبراهيم النعيمات، فيما وقعه عن الجانب الإيطالي المساعد للتخطيط والتنظيم للفرقة الثالثة الإيطالية اللواء ماسيمو بياجي.ويهدف المحضر إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية بين البلدين.