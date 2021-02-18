الحوار الأخير للشاعر فتحي عبدالله: جيلي «مغضوب عليه».. و«بيضون» اعتذر لي

- حسن طلب ورفعت سلام لم يكن لديهما القدرة لعمل انقلاب شعري

- عبد المنعم رمضان ركض وراء أدونيس

- جيل الثمانينات هو من أعاد الشعر إلى منابعه الحقيقية



• أين فتحي عبدالله من المشهد الثقافي.. لماذا كل هذا الغياب؟



• أطول فترة ابتعاد عن المشهد الثقافي بالنسبة لك؟



• وبالنسبة لمجموعاتك الشعرية؟



• أترى أن المعارك الثقافية والنصوص الكبرى اختفت؟



• هل تتفق مع ما يثار حول ما يسمى بأزمة قصيدة النثر؟



• بذكر جيل الثمانينيات.. ماذا عن صراعهم مع السبعينيات؟



• ولكن جيل السبعينيات ذهب إلى التمرد ودأب على الخروج عن عباءة الستينيات.. أليس كذلك؟



• ألم يبرز اسم من بينهم نستطيع وصفه بالمتمرد؟



• إذا كان لم يأتِ من فراغ فما السبب إذًا؟



• وبالنسبة لفتحي عبد الله؟



• وماذا عن مأزق قصيدة النثر؟



• وصفت الاعتراف بقصيدة النثر بالانقلاب.. كيف ذلك؟



• أكان لهذا الغضب تأثير واضح؟



• لماذا دخلت معركة حامية مع عباس بيضون الذي هاجم جيلكم؟



• وماذا عن الأصوات العربية في هذه الفترة؟



• وماذا عن غياب مركزية مصر الثقافية؟



• هل هناك ضرورة لفكرة المركزية عند المثقف العربي؟



رحل الشاعر فتحي عبدالله، فجر اليوم الخميس، بعد معاناة ورحلة طويلة مع المرض، وهو يعد أحد أهم شعراء قصيدة النثر، وينتمي لجيل الثمانينيات، ومن دواوينه: راعي المياه- 1993، سعادة متأخرة- 1998، موسيقيون لأدوار صغيرة- 2002، أثر البكاء 2004، والرسائل عادة لا تذكر الموتى – منشورات الدار 2008"، ديوان "يملأ فمي بالكرز" عن دار الأدهم 2020.نشر كتابه الأول، وعمره تجاوز الـ37 عامًا، وكانت علاقته بالكتابة غير جيدة بالمرة، علاقة قلقة، متوترة، وغير طبيعية، يلجأ للكتابة تحت الحاجة، وكل ديوان له، يصفه بأنه ضغطة كاملة.يعد فتحي عبد الله أحد المثقفين الكبار الذي اختار الانزواء بعيدا عن الضوء، عن قناعة أن المشهد الثقافي المصري غائم ولا يحمل جديد، ويشير في حواره لنا إلى أنه بغياب القضايا الكبرى وتهميشها غابت القصائد الكبرى، وأن الشعراء الكبار يجترون ما أنجزوه.جاء هذا هذا الحوار مع الشاعر فتحي عبد الله منذ فترة ليست بعيدة ولم ينشر.. وقد يكون الأخير له.ليس غيابًا بالمعنى المفهوم، فأنا متواجد بشكل مستمر في المشهد الثقافي، وإن كنت تشير إلى غياب النشر، ربما يكون كذلك، لكني لا أغيب عن الكتابة ودائمًا في حالة إنتاج شعري مستمر.ثمان سنوات هي أطول فترة ابتعدت فيها عن المشهد الثقافي، ولكن كما سبق وأشرت هي حالة غياب عن النشر، لا عن الكتابة ولا عن إنتاج القصيدة.لدي الآن 4 مجموعات شعرية، وغير منشغل بالمرة بمواعيد النشر.اختفت المعارك الثقافية، وكذا النصوص الكبرى، ولا توجد انعطافات للكتابة يمكن الالتفاف حولها.بعد اختفاء المعارك الثقافية المشار إليها، جاءت قصيدة النثر لتصنع المأزق، خاصة أننا إمام شعراء كبار يجترون ما أنجزوه، ليس هناك جديد على مستوى الشكل والأسلوب، وصلوا إلى ذروتهم فيما قدموه من منجز شعري، حتى إن التيارات النقدية لم نعرف بعد آفاقها وإلى أين يسير المشهد الشعري المصري، وهنا أتحدث عن جيل الثمانينيات.حتى اللحظة الراهنة لم يكن شاغلي التحقق شعريا، ولكن هناك جانبين هما أساس الصراع، منهما جانب شخصي، وآخر له علاقة بالتحقق، هذا الجيل الثمانيني هو من عاد إلى منابع الشعر الحقيقية، أما عن جيل السبعينيات، كان مع فكرة تحسين اقتراحات الرواد، جيل الثمانينيات عرف أن الشعر لا يوجد فيه تحسين، أن تبدأ بالتقليد أمر مشروع، لكن لا يعطي أبدًا صك لوجودك ومشروعيتك.لم يكن خروج السبعينيين، إلا بمثابة خروج لفظي، وجزء مما حدث لم يزد عن كونه مجرد خطابات ثقافية، ما قدموه هو حالة من التمرد اللفظي، لكن لا يوجد تمرد حقيقي، ويمكن وصف ما تم إنجازه شعريا، هو حالة خاصة لتحسين اقتراح جيل الرواد، أبرز أسماء هذا الجيل أتجه إلى اللغة في محاولة حقيقية لتحسين المستوى اللفظي، هذا لا يمنع أن هذا الجيل ليس لديه اقتراحات، وحالتهم لم تزد عن تحسين اقتراحات الرواد، نموذج حسن طلب ورفعت سلام، لم يكن لديهم القدرة على عمل انقلاب شعري، ولكن لا يمكن إنكار أن حلمي سالم، كان لديه بعض من هواجس التمرد والانقلاب، ولكن بعد ضغط ما يمكن أن تسميه ميليشيا الجماعة الثقافية، كان يعود إلى مقعده.يبقى علي قنديل، الذي آمن تماما بفكرة الانفلات وفعلها، وعبدالمنعم رمضان ركض وراء أدونيس، ويمكن الإشارة بأن منجز جيل السبعينيات، لم يخرج عن عباءة الستينيين وصوتهم الشعري، يبقي لجيلنا الفضل "الثمانينيين"، في عمل حالة من المفارقة، ولم يتأت هذا من فراغ.يبدو أن حالة المواجهة مع السلطة السياسية والثقافية في هذا الوقت، صنعت هذه المفارقة، جيل كامل كانت الهجرة إحدى أدواته في أن يكون ويفرض نفسه بعيدا، إيمان مرسال وأحمد يماني، وبعض ممن اختار أن يكون هنا، صار في المواجهة محمود قرني، غادة نبيل، وأسامة حداد.في البدء أصابني الهوس بالتجديد اللغوي، ولا يمكن لي أن أنكر أنني كنت واحدا من ضمن الذين قلدوا السبعينين في بداياتي.في الثمانينيات، ألبست المؤسسة الثقافية قصيدة النثر ثوب سياسي ورفضتها، ومازالت ترفضها بحجة واهية، وهي مركزية الثقافة المصرية، وأنه لا يمكن لمركز أن ينتج ما سبقه غيره إليه، هذا الرفض جاء إشارة لمحاربة وتهميش قصيدة النثر من المشهد الشعري المصري، ومن ثم الهجوم على ما يتم تقديمه من منجز شعري لقصيدة النثر من شعر، على أنه نموذج شامي.حدث الانقلاب عبر النموذج الأمريكي، ليحصل الشاعر محمد متولي على جائزة الشعر، هذا ما سبب بعض الارتياح للمؤسسة الثقافية، والاعتراف بقصيدة النثر، في الوقت الذي انشغلت فيه المؤسسة الثقافية، بتحرير المشهد الشعري تماما منا، حتى هذه اللحظة، يمكن وصف جيل الثمانينيات بالجيل المغضوب عليه من قبل السلطة الثقافية.صنع هذا الغضب وتلك الكراهية، شيء ما فينا، وهو التحرر من الانشغال بالمنح والهبات، التي تقدمها السلطة الثقافية لأبنائها.معركة اللبناني "عباس بيضون"، لم تكن معركة مع جيلنا، ولكن جاء العنوان صادم وسلبي، "لا يوجد شعر في مصر"، وكان هذا الأمر مؤسف، وهذا ما أثار غضبي على المستوى الشخصي، فكان ردي قاسي، واعتذر عباس بيضون ليّ على المستوى الشخصي.وأكد أن معركته لم يقصد بها جيلنا تماما، أما عن الخليج مثلا صنع معركته مع متن قصيدة الشعر في مصر "صلاح عبد الصبور" ثمة اعتذارات جاءت لي بشكل شخصي، من قبل من تحدث في هذا الشأن، وكانت بمثابة وقائع ما جرى.الثمانينيات كانت البداية لكسر فكرة المركز والأطراف، وظهرت أصوات جديدة وحقيقية بسام حجار، لبنا سيف في عمان، أمجد ناصر، نوري الجراح كمجموعات شعرية مؤثرة وجديدة في المشهد الثقافي العربي، ككل هؤلاء غادروا بلادهم ولكن كانت قصائدهم عابرة، القضية كانت سياسية في المركز الأول.مصر أبدا لم تغب عن المشهد الثقافي العربي، ولا يمكن أبد إغفال دورها، ولكن تلعب وسائل الإعلام والميديا دورًا يلمس اعتبارات أخرى، بعيدا عن اعتبارات القيمة والجودة، نفس هذه الدوافع تمارسها الأطراف خفية أو علانية، الخليج ولبنان استطاعوا عمل لوبيات إعلامية وثقافية داخل مصر، وهي غير معنية بالمرة بإظهارك.المثقف العربي شئت أم أبيت بمركزية الدول، وهذا في كل دول العالم دول أوروبا الصناعية تغير الأمر تماما وصنعت هالة للمثقف.