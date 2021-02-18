البيت الأبيض: بايدن يناقش التعامل مع كورونا خلال اجتماع قادة مجموعة السبع

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيناقش التعامل العالمي مع جائحة "كوفيد- 19" وجهود إعادة بناء الاقتصاد العالمي خلال اجتماعه مع قادة مجموعة السبع، غدا الجمعة.وأضافت ساكي، للصحفيين في إفادة اليوم الخميس، أن بايدن سيناقش أيضا الحاجة إلى الاستثمار في القدرة التنافسية الجماعية لمواجهة التحديات التي تفرضها الصين، علاوة على تغير المناخ.