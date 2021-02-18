رئيس روبرت كوخ الألماني: كورونا لن يختفي

قال لوتر فيلر، رئيس معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض، إن الوضع الراهن لجائحة كورونا يشهد سباقا بين التطعيمات وظهور طفرات جديدة للفيروس.وفي تصريحات لإذاعة "دبليو دي آر5"، قال فيلر، اليوم الخميس: "كلما أسرعنا بالتطعيمات، سنتمكن من احتواء الجائحة بشكل أسرع بطبيعة الحال".وأضاف فيلر أنه يتوقع أن فيروس كورونا لن يختفي، مشيرا إلى أن هذا هو السبب في الحاجة إلى مناعة، وأكد ضرورة قبول عروض التطعيم.وتابع فيلر: "إذا عرض علىّ أحدهم اليوم لقاح أسترازينيكا هذا، فإنني سأخذه بطبيعة الحال"، ولفت إلى أن لقاح أسترازينيكا الذي كان موضوعا للنقاش بكثرة في الفترة الأخيرة يتمتع "بمعدل حماية رائع" رغم قلة فاعليته بعض الشيء مقارنة بلقاحي بيونتيك فايزر وموديرنا.وقال فيلر إن أكثر من 100 دولة لا يوجد بها تطعيم بعد.