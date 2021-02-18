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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحطم سيارة ملاكي سقط عليها سور سطح عقار بالمنصورة

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:06 م
تحطم سيارة ملاكي
تحطم سيارة ملاكي
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أدى الطقس السيئ الذى ضرب محافظة الدقهلية إلى تحطم سيارة ملاكي بمنطقة عزبة عقل، التابعة لقسم ثان المنصورة، إثر سقوط جزء من سور عقار عليها حيث تصادف وجودها أسفل العقار.

كان اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة من إدارة شرطة النجدة بسقوط جزء من سور سطع عقار بمنطقة "عزبة عقل" دائرة قسم ثان المنصورة.

وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية "الإنقاذ البرى"، تنسيقا مع مسئولي حي شرق المنصورة إلى مكان البلاغ، تم عمل كردون أمنى حول المنزل، وبالفحص تبين أن المنزل محل البلاغ مكون من ثلاثة طوابق "أرضى وطابقين علويين" على مساحة "100 متر" تقريبا، ملك ورثة جميلة حسن جاد، وسقوط جزء من سور سطح العقار بطول "١ متر تقريبا" على السيارة رقم "د وى ٣٦٩٨ ملاكى"،  ملك أحمد محمد محمد عوض، 42 عاما، مدير مخزن شركة جرافينا للأدوات الصحية، ومقيم بذات المنطقة، تصادف توقفها أسفل المنزل.

ونجم عن ذلك تلفيات بالسيارة المشار إليها عبارة عن تطبيق بالسقف وكسر الزجاج الخلفى، ولم ينجم عنه ثمة إصابات، وبسؤال مالك السيارة وأحد قاطنى العقار، هانى السيد حسن محمد، 44 عاما، عامل، أيدا مضمون الفحص، ولم يتهما أحدا بالتسبب فى ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1105 لسنة 2021 إدارى قسم ثان المنصورة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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