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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلالات كورونا الجديدة تنتشر في إسبانيا

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:46 م
كورونا في إسبانيا
كورونا في إسبانيا
وكالات
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قالت وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا داريا للبرلمان اليوم الخميس إن السلالة الأكثر عدوى من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا صارت الآن السبب في حوالي واحدة من كل خمس إصابات جديدة في البلاد.

وأضافت: "لكن هناك اختلافات إقليمية كبيرة في انتشار سلالة كورونا التي نشأت في بريطانيا"، على حد قولها.

وعلى سبيل المثال، في إقليم أندلسية جنوبي البلاد، تمثل السلالة التي ظهرت في بريطانيا 41 % من جميع الإصابات الجديدة، حسبما ذكرت محطة التلفزيون الحكومية "آر تي في"، نقلا عن وزير الصحة في الإقليم.

وارتفعت النسبة لمستوى أكبر في إقليم أندلسية بالقرب من جبل طارق.

ومن المتوقع أن يكون الفيروس المتحور هو السلالة السائدة في أندلسية في غضون ما بين أسبوع إلى 10 أيام.

وتضررت إسبانيا بشكل خاص جراء الجائحة. وتم تسجيل أكثر من 1ر3 مليون مصاب حتى الآن، وتوفي 66316 شخصا بسبب الفيروس.

وانخفض عدد الإصابات الجديدة لبعض الوقت، لكنه لا يزال مرتفعا نسبيا، حيث بلغ 118 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة في غضون سبعة أيام.

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