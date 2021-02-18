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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سقوط طالبة من الرابع بينما كانت تنشر سجادة بميت غمر

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:15 م
سقوط طالبة من الرابع
سقوط طالبة من الرابع
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أصيبت طالبة بالصف الأول الإعدادي بمنطقة دقادوس، التابعة لبندر ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بكسور متفرقة بالجسم إثر سقوطها من الدور الرابع بشقة أسرتها أثناء قيامها بنشر سجادة.

كان اللواء رأفت عبدالباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لقسم شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بوصول رحمة عصام عصمت شيبوب، 13 عاما، طالبة بالصف الأول الإعدادى، ومقيمة بمنطقة دقادوس بندر ميت غمر، مصابة بكسور متفرقة بالجسم، ادعاء سقوط من علو، ولا يمكن استجوابها.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال والدتها "هنية"، 40 عاما، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، قررت أنه حال قيام كريمتها بنشر سجادة بشرفة الشقة بالطابق الرابع اختل توازنها وسقطت أرضا بالشارع، مما أدى إلى حدوث إصابتها، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 657 سنة 2021 إداري قسم شرطة ميت غمر، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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