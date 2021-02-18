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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إطلاق "مبادرة حماية" في محافظة أسوان غدًا

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:43 م
جريدة الدستور
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تطلق مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة حياة كريمة وبنك القاهرة وcsR ايجبت بداية من غد الجمعة وبرعاية الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبحضور الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، قافلة مساعدات إنسانية وطبية موسعة ضمن فعاليات مبادرة حماية لدعم المناطق الحدودية لدعم المتضررين من فيروس كورونا، وذلك لتقديم الدعم للشرائح الأكثر احتياجا في مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا، والحد من الآثار السلبية لانتشار الفيروس على حياة ومعيشة الآلاف من عمال اليومية والعمالة غير المنتظمة والأرامل والمطلقات وغير القادرين.

وأكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية، أن قافلة مبادرة حماية لدعم المناطق الحدودية والتي تستهدف أهالينا في أسوان سوف تنطلق غدا من قرية المنصورية مركز دراو، وسوف تستهدف تقديم الدعم للأهالي في قرى النوبة بأنحاء محافظة أسوان من خلال تنظيم قافلة طبية موسعة في مجال الكشف على أمراض العيون لتشمل بجانب توقيع الكشف تسليم الأدوية وعمل النظارات الطبية وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحات عيون استعدادا لإجرائها بالمجان خلال أسبوعين.
وأوضحت آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أن قافلة مبادرة حماية سوف تتضمن أيضا بجانب تنظيم القافلة الطبية توزيع عدد 2OOO كرتونة مواد غذائية إهداء من مؤسسة حياة كريمة وIOOO بطانية شتاء على الأهالي بأكثر من عشرين قرية من بينها قرى كشتيمنه غرب وتوشكى غرب والدكة والجرف والمضيق والمنصوريه والشروانه قبلى وتوماس وعاهيه ودابواد وادندان وبلانة اول.
وأكد زمزم أن قافلة المساعدات الإنسانية والطبية من مبادرة حماية لدعم المناطق الحدودية والتى تستهدف هذا الأسبوع أهالينا في أسوان سوف تقوم أيضا بتوزيع عدد IOOO حقيبة وقاية من الإصابة بفيروس كورونا تشمل الحقيبة الواحدة 50 كمامة وزجاجتين كحول وصابون وفيتامين سى وزنك ويتم التوزيع على شرائح عمال النظافة في مراكز ومدن أسوان المختلفة.
وأكدت آية عمر أن أعمال قافلة حماية سوف تكون نقطة انطلاقة جديدة لصناع الخير وحياة كريمة وبنك القاهرة والمؤسسات الشريكة لتقديم مزيد من الخدمات لصالح غير القادرين بأنحاء أسوان، حيث سوف يتم إعادة إعمار وتنمية وتطوير كامل لقرية المنصورية مركز دراو، وتنفيذ مشروع مراكب الرزق لتسليم مراكب صيد وأدوات صيد وعمل ثلاجات حفظ أسماك لعدد من الأسر غير القادرة والتي يمتهن أفرادها حرفة الصيد.
جدير بالذكر أنه قد سبق لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير إطلاق مبادرة التصالح حياة لتسديد غرامات البناء لغير القادرين بأنحاء المحافظة، كما انتهت صناع الخير من تطوير وتنمية قرية الشهامة مركز إدفو ضمن مبادرة حياة كريمة.

يذكر أيضا أن مبادرة حماية يتم تنظيمها بالشراكة بين صناع الخير للتنمية ومؤسسة حياة كريمة والمصرف المتحد سي اس ار ايجيبت، وقدمت مبادرة حماية الدعم لكل من أهالينا في وسط وجنوب سيناء وحلايب وشلاتين، وتنطلق هذه المرة القافلة نحو أسوان.
كانت مؤسسة حياة كريمة قد أعلنت مشاركتها في المرحلة الثانية من مبادرة حماية والتي تأتي ضمن أهداف المؤسسة لتوفير الحماية الاجتماعية للفنات الأكثر احتياجا وإحياء قيم المشاركة المجتمعية، وتسعي المبادرة إلى تقديم الدعم اللازم للفنات الأكثر احتياجا في مواجهة جائحة كورونا، والحد من الآثار السلبية لانتشار الفيروس على حياة ومعيشة الآلاف من العمالة اليومية والعمالة غير المنتظمة  والأرامل والمطلقات وغير القادرين ، وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة مبادرات متعددة أطلقتها المؤسسة مؤخرًا للتخفيف من وطأة جائحة كورونا بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني، مثل مبادرة رد الجميل بمراحلها الثلاث والتصالح حياة، والتي يعتبر شباب البرنامج الرئاسي هم المنفذ الرئيسي لها متطوعين في مختلف محافظات الجمهورية.


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