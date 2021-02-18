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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«فيسبوك» تطلق أداة للتصدي للمعلومات الكاذبة بشأن التغير المناخي

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:57 م
فيسبوك
فيسبوك
وكالات
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أعلنت فيسبوك، اليوم الخميس، إطلاق أداة للتصدي للمعلومات الكاذبة بشأن التغير المناخي، في خطوة إضافية في سياستها لمكافحة انتشار التضليل الإعلامي.

وأدمجت فيسبوك هذه الأداة الجديدة ضمن مركز المعلومات بشأن المناخ، وهي صفحة أطلقتها في سبتمبر وتضم معلومات وبيانات عن المناخ تنشرها منظمات مشهود لها.

ويعدد هذا القسم سلسلة وقائع متصلة بالتغير المناخي، وهو يضم خصوصا تفسيرا للعلاقة بين الاحترار العالمي وتراجع عدد الدببة القطبية، إضافة إلى توصيف لتدني تكاليف مصادر الطاقة المتجددة.

وقالت فيسبوك إنها استندت إلى خبراء في جامعة جورج مايسون وبرنامج التواصل بِشأن التغير المناخي في جامعة يال وجامعة كامبريدج.

ويندرج هذا الجهد ضمن سلسلة تدابير أعلنت عنها الشبكة الاجتماعية العملاقة في الأشهر الأخيرة للتصدي للمضامين الكاذبة والمضللة المنشورة على منصتها.

وبعد اتهامها طويلا بالتراخي في مواجهة الأخبار الكاذبة، غيّرت فيسبوك تدريجيا موقفها. فقد استحدثت المجموعة العام الفائت مركزا للمعلومات بشأن فيروس كورونا وآخر بشأن الانتخابات الأميركية في نوفمبر 2020.

وسحبت فيسبوك أيضا منشورات عدة لها طابع مضلل، خصوصا تلك التي تطعن بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كما جمدت حسابات تتهمها بالترويج لأخبار مضللة، بينها حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأعلنت فيسبوك الخميس أنها ستبدأ بوضع إشارات على بعض المضامين في بريطانيا لإعادة توجيه المستخدمين إلى مركزها للمعلومات بشأن المناخ.

هذه المنصة المتوافرة حاليا في ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، ستكون أيضا متاحة في جنوب إفريقيا وبلجيكا والبرازيل وكندا وإسبانيا والهند وإندونيسيا وإيرلندا والمكسيك ونيجيريا وهولندا وتايوان.

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