رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر

- يظهر بنود الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية ويضغط المواطن على زر موافقة.- يستكمل المواطن البيانات الشخصية، ثم يختار الدفع إلكترونيا، عن طريق بطاقة الائتمان الخاصة بالمواطن.