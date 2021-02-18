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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:03 م
المرور
المرور
حسين العمدة
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر، ويوفر موقع النيابة العامة الذى يقدم خدمات نيابات المرور وهي خدمة الاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص التسير بأنوعها ورخص القيادة والاطلاع علي نماذج المخالفات المسجله، كما يتوافر لدية خدمات الدفع عند الاستلام، والدفع عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزه الحكومية، وخدمه التظلم من قيم المخالفات، ومتابعة حاله الطلبات، وخدمه إلغاء الطلبات الإلكترونية، وتوصيل شهادة براءة الذمة.

وتعمل كافة مؤسسات الدولة المصرية، على مواكبة التطور التكنولوجي الحديثة فى تقديم كافة الخدمات للمواطنين المصريين، في إطار خطة ميكنة مؤسسات الدولة، بالتزامن مع الظروف الحالية التى يمر بها كافة دول العالم، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر

نقدم لكم خلال التقرير التالى كافة التفاصيل والمعلومات عن كيفية الاستعلام لمخالفات المرور فى مصر، ولذلك يرجى متابعة الخطوات الأتية:

- يقوم المواطن الذى هدفة الاستعلام عن مخالفات المرور بالدخول على الرابط الإلكتروني للنيابة العامة من هنا
- يضغط المواطن على زر الاستعلام حتى يتمكن من الاستعلام.

- ثم يظهر ايقونة تختص بمخالفات رخص المركبات، وأخرى تختص بمخالفات رخص القيادة.

- ثم يقوم المواطن الذى يريد الاستعلام عن مخالفات المرور بالنسبة للسيارة أو المركبات، بالضغط على ايقونة مخالفات رخص المركبات.

- يدخل المواطن رقم الرخصة والمحافظة التابع لها الترخيص ونوع الترخيص.

- ثم يضغط على زر إجمالى المخالفات.

- وبعد ذلك يظهر رقم الرخصة وإجمالى المخالفات والرسوم القضائية المقرر دفعها.

- ثم إذا كان يرغب المواطن فى الدفع إلكترونيا، يستكمل باقى الخطوات، وهى تحديد طلب استخراج شهادة وفاء بالغرامات. 

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي (dostor.org)

- يظهر بنود الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية ويضغط المواطن على زر موافقة.

- يستكمل المواطن البيانات الشخصية، ثم يختار الدفع إلكترونيا، عن طريق بطاقة الائتمان الخاصة بالمواطن.

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