وزير الاقتصاد السوداني يدعو لزيادة الربط والإمداد الكهربائي مع مصر

بحث جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، اليوم، مع حسام عيسى سفير مصر لدى الخرطوم سبل التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية وتشجيع التبادل الاقتصادي.وناقش الجانبان التجربة المصرية الخاصة بكيفية إدارة تعاونيات السلع المدعومة وتحرير الاقتصاد.ودعا إبراهيم لزيادة الربط والإمداد الكهربائي وتبادل الخبرات والتعاون في مجال مكافحة التهريب للوصول إلى مرحلة التكامل وتفعيل اللجنة الوزارية السودانية المصرية المشتركة لتطوير التبادل التجاري.من جانبه أكد حسام عيسى أن هنالك زيارة لوفد مصري كبير وأمن على وقوف القاهرة مع السودان لتخطي أزماته كما وعد بزيادة الربط الكهربائي للسودان وتشجيع التبادل التجاري وتفعيل وتنشيط القوانين الجاذبة للإستثمار بين البلدين، وأكد على ضرورة قيام المدينة الصناعية بالسودان وتفعيل التجارة التفضيلية التي تتيحها منظمة الكوميسا لتبادل المنتجات المصرية والسودانية.