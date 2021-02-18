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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السجن المؤبد لزوج قتل زوجته بسبب خلافات في المنيا

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:57 م
محكمة
محكمة
المنيا ـ على حسين
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قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، وائل شعبان حافظ وأحمد السيد عبدالعزيز وأحمد حنفي محمود، بالسجن المؤبد حضوريا على شخص متهم بقتل زوجته في القضية رقم 16285 لسنة 2020 جنايات مركز المنيا والمقيدة برقم 2215 لسنة 2020 كلي جنوب المنيا.

وعاقبت المحكمة المتهم أ- ع- ع ويبلغ من العمر 52 سنة ومقيم المنيا بالسجن المؤبد حضوريا لقيامه في شهر يونيو لعام 2020 بدائرة مركز المنيا بقتل زوجته المجني عليها ل- س عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلها وترصد لها في المكان الذي كانت تتواجد به وما أن ظفر بها حتى طعنها بمطواة قرن غزال في عنقها قاصدا من ذلك قتلها وذلك جراء خلافات زوجية شديدة بينهما، حيث قامت على إثرها المجني عليها برفع دعوى خلع على زوجها المتهم بحجة استحالة العشرة الزوجية فيما بينهما.

وقد أحال المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا القضية بالكامل إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبة المتهم طبقًا لنصوص مواد الاتهام، في العشرين من ديسمبر لعام 2020 ويعد هذا الحكم غير نهائي لجواز الطعن عليه من قبل المتهم أمام محكمة الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم عليه من هيئة المحكمة.

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