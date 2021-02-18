وزيرا خارجية السودان والإمارات يبحثان هاتفيا تطوير العلاقات الثنائية

بحثت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين.وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، مساء اليوم، أن المهدي تلقت اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإماراتي، تطرق إلى مناقشة التطورات في المنطقة، بما في ذلك آخر المستجدات في ملف سد النهضة.وشرحت وزيرة الخارجية، رؤية السودان الهادفة لتحقيق حل سياسي دبلوماسي.