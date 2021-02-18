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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قوات الجيش اليمنى تواصل دحر ميليشيا الحوثى فى أطراف مأرب

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:22 م
الجيش اليمني
الجيش اليمني
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تواصل قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية دحر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في مختلف جبهات أطراف محافظة مأرب، وتكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) اليوم الخميس أن أبطال الجيش تمكنوا من إفشال عدة هجمات للميليشيا المتمردة في جبهات المشجح، والكسارة، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها خسائر بشرية كبيرة.

كما أسقطت قوات الجيش طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي المتمردة في جبهة المشجح.

وفي جبهة المخدرة، شنت قوات الجيش هجومًا معاكسًا، نجحت إثره في تحرير عدة مواقع في الجبهة، وتكبيد الميليشيا قتلى وجرحى. كما دمرت مدفعية الجيش ثلاث عربات كانت تحمل تعزيزات للميليشيا الحوثية.

واستدرج أبطال الجيش مجموعة كبيرة من عناصر الميليشيا إلى أحد المواقع في جبهة مدغل، وباغتوها بهجوم أسفر عن سقوط أكثر من 20 قتيلا، وجرح آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.

وبالتزامن، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عربات تابعة للميليشيا في الجبهة ذاتها، كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات؛ مما أدى إلى تدميرها بشكل كلي، ومصرع وجرح كل من كان على متنها من هذه العناصر.

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