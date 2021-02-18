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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السجن المؤبد لمتهم بالانضمام لـ«داعش» في الإسكندرية

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:16 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حليم عبد السميع، رئيس المحكمة، بمعاقبة شخص بالسجن المؤبد، لانضمامه لتنظيم داعش الإرهابي، صدر الحكم بعضوية بعضوية كل من المستشارين الدكتور رضا محمد ابراهيم، ومحمد عاطف مشالي، وسكرتير الجنايات عمرو زكي.

ترجع أحداث القضية رقم 14295 لسنة 2019 أمن دولة طوارئ قسم شرطة المنتزة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية اخطار بقيام المتهم بانضمامه إلى جماعة داعش الإرهابية والاتفاق والتحريض علي القيام بأعمال إرهابية وتنفيذا مخططا إرهابيا بدائرة القسم.

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية انضمام المتهم إ.ع.ع، بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وممارسة أعمال الاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والأمن القومي بأن انضم إلى جماعة إرهابية تسمي "داعش" التي تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على المواطنين وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها واستباحة دماء المسيحيين وممتلكاتهم وقام بالاشتراك والتحريض في الشروع بقتل المجني عليه م.ف.ز، أمام كنيسة القديسين بدائرة القسم.

وبعرض الواقعة على النيابة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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