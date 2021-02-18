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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف: أخطر ما يواجهنا هو إساءة تفسير القرآن

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:58 م
محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة
أميرة العناني
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، إن من أخطر ما واجهنا خلال السنوات الماضية هي الجماعات التي تسيء تفسير القرآن وتحرف نصوصه بما يخدم أيديولوجيتها.

وأضاف خلال كلمته بختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها الرابعة، بالمركز الثقافي في بورسعيد، أن هناك من كان يقتل من تلك الجماعات مستندًا على تفسيرات خاطئة ونصوص محرفة.

وتابع: "نحن في حاجة إلى أن نقرأ ونفهم النصوص القرآنية فهمًا صحيحًا، والقرآن الكريم هو كتاب الكمال والجمال"، ولا يمكن لقارئ القرآن أو أحد أهل القرآن أو أهل السنة أن يكون كذابًا.

يذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم تحمل اسم القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، تحت شعار "الأزهر منارة العلم والعلماء في العالم الإسلامي".

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