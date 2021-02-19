رابط استخراج تصريح السفر من إدارة التجنيد والتعبئة
الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:30 ص
يبحث الكثير من الشباب والراغبين في السفر إلى الوجهات الأجنبية في الوطن العربي أو الدول الأوروبية عن رابط استخراج تصريح السفر من إدارة التجنيد والتعبئة، وذلك حتى يتثنى لهم إنهاء إجراءات السفر الخاصة بهم بصورة كاملة.
ويرصد موقع "الدستور" لقرائه رابط استخراج تصريح السفر من التعبئة العامة والتجنيد من هنا، وذلك حرصًا على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، ونقدم لكم خطوات استخراج والاستعلام عن تصريح إذن سفر إلكتروني من موقع إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة بكل سهولة، والأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح السفر الإلكتروني، سواء للطلاب الذين مازالوا قيد الدراسة أو الخريجين من المطلوبين للتجنيد أو على قوة التجنيد.
ويرصد موقع "الدستور" لقرائه رابط استخراج تصريح السفر من التعبئة العامة والتجنيد من هنا، وذلك حرصًا على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، ونقدم لكم خطوات استخراج والاستعلام عن تصريح إذن سفر إلكتروني من موقع إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة بكل سهولة، والأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح السفر الإلكتروني، سواء للطلاب الذين مازالوا قيد الدراسة أو الخريجين من المطلوبين للتجنيد أو على قوة التجنيد.
رابط استخراج تصريح السفر من إدارة التجنيد والتعبئة
ووفرت وزارة الدفاع موقع إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة في عام 2019، وذلك تسهيلا على المواطنين في استخراج تصريح إذن للسفر لمن هم مطلوبين أو على قوة التجنيد أو للطلبة، ضمن خطة التطوير والتحديث التي تتبعها القوات المسلحة في جميع قطاعاتها، وتيسير الإجراءات، بما يسهم فى حصول المواطنين على تلك الخدمات فى سهولة ويسر.
ثم اختيار الأيقونة الخاصة بتسجيل طلب استخراج تصريح بالإذن للسفر.
وبعد اختيار طلب استخراج تصريح سفر تتم تعبئة البيانات الأساسية والتي تتمثل فيما يلي "اسم المتقدم بالطلب باللغة العربية - الموقف من التجنيد – كتابة الرقم الثلاثي – كتابة الرقم العسكري في حالة سبق تجنيده أو قيد التجنيد- الرقم القومى - الدولة التي سيسافر إليها والبريد الإلكتروني.
يتم تحديد مكان استلام تصريح الإذن بالسفر وأرقام التواصل مع المتقدم للطلب وعنوانه في مصر.
-يتم الضغط على تسجيل البيانات بعد استكمال كافة البيانات المطلوبة على أن يتم الاحتفاظ برقم الطلب المقدم بعد مراجعة البيانات.
رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر
- يتم دراسة الطلب المقدم بمعرفة المختصين بإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لتحديد أحقية المواطن فى الحصول على الخدمة.
يتم متابعة موقف دراسة الطلب المقدم من خلال الضغط على الإستعلام عن تصريح بالإذن للسفر بإستخدام البيانات الأساسية "موقف التجنيد - الرقم الثلاثى - الرقم العسكرى - الرقم القومى – الدولة".
خطوات استخراج تصريح إذن السفر إلكترونييتم تسجيل الدخول إلى موقع إدارة التجنيد والتعبئة (من هنا).
ثم اختيار الأيقونة الخاصة بتسجيل طلب استخراج تصريح بالإذن للسفر.
وبعد اختيار طلب استخراج تصريح سفر تتم تعبئة البيانات الأساسية والتي تتمثل فيما يلي "اسم المتقدم بالطلب باللغة العربية - الموقف من التجنيد – كتابة الرقم الثلاثي – كتابة الرقم العسكري في حالة سبق تجنيده أو قيد التجنيد- الرقم القومى - الدولة التي سيسافر إليها والبريد الإلكتروني.
يتم تحديد مكان استلام تصريح الإذن بالسفر وأرقام التواصل مع المتقدم للطلب وعنوانه في مصر.
-يتم الضغط على تسجيل البيانات بعد استكمال كافة البيانات المطلوبة على أن يتم الاحتفاظ برقم الطلب المقدم بعد مراجعة البيانات.
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رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر
- يتم دراسة الطلب المقدم بمعرفة المختصين بإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لتحديد أحقية المواطن فى الحصول على الخدمة.
يتم متابعة موقف دراسة الطلب المقدم من خلال الضغط على الإستعلام عن تصريح بالإذن للسفر بإستخدام البيانات الأساسية "موقف التجنيد - الرقم الثلاثى - الرقم العسكرى - الرقم القومى – الدولة".