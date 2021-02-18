حريق هائل داخل مخزن أسطوانات بوتاجاز بالمنيا
الخميس 18/فبراير/2021 - 08:57 م
المنيا ـ على حسينطباعة
نشب حريق هائل داخل مخزن أسطوانات البوتاجاز بقرية تنده بمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، دون وقوع ضحايا أو إصابات.
ووجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة تداعيات الحريق وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة، حيث تم الدفع بعدد (4) سيارات حماية مدنية وسيارتي إسعاف، كما تم إخلاء السكان من المنازل المجاورة حفاظًا على سلامتهم.
وأكدت غرفة العمليات أن الحريق لم ينتج عنه ضحايا سواء وفيات أو إصابات، وأنه جارٍ المتابعة لمعرفة سبب نشوب النيران والحريق بالمخزن.
ووجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة تداعيات الحريق وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة، حيث تم الدفع بعدد (4) سيارات حماية مدنية وسيارتي إسعاف، كما تم إخلاء السكان من المنازل المجاورة حفاظًا على سلامتهم.
وأكدت غرفة العمليات أن الحريق لم ينتج عنه ضحايا سواء وفيات أو إصابات، وأنه جارٍ المتابعة لمعرفة سبب نشوب النيران والحريق بالمخزن.