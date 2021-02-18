حريق هائل داخل مخزن أسطوانات بوتاجاز بالمنيا

نشب حريق هائل داخل مخزن أسطوانات البوتاجاز بقرية تنده بمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، دون وقوع ضحايا أو إصابات.ووجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة تداعيات الحريق وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة، حيث تم الدفع بعدد (4) سيارات حماية مدنية وسيارتي إسعاف، كما تم إخلاء السكان من المنازل المجاورة حفاظًا على سلامتهم.وأكدت غرفة العمليات أن الحريق لم ينتج عنه ضحايا سواء وفيات أو إصابات، وأنه جارٍ المتابعة لمعرفة سبب نشوب النيران والحريق بالمخزن.