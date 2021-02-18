أهم 9 قرارات في كلمة وزير التعليم عن الامتحانات

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مساء اليوم، عدة قرارات بشأن تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.جاء ذلك في ضوء توجيهات الرئيس السيسي وقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد وتقديرًا للأوضاع في ظل استمرار تداعيات الجائحة.«الدستور» يرصد أهم قرارات وزير التعليم عن الامتحانات في كلمة على قناة «مدرستنا 1» جاء فيها:• 7 مارس امتحان متعدد التخصصات لا يضاف للمجموع لطلاب الشهادة الإعدادية.• مدة اختبار 3 إعدادي 3 ساعات يشترط اجتيازه لدخول امتحان نهاية العام.• امتحان إلكتروني لأبنائنا في الخارج المعلقة الدراسة في دولهم بسنوات النقل.• امتحان لأبنائنا بالخارج تحديد مستوى لطلاب الإعدادية عند عودتهم للوطن.• امتحانات الثانوية العامة إلكترونية لجميع الطلاب بالمدارس.• امتحانات سنوات النقل مكون من ورقة واحدة متعددة التخصصات عبارة عن اختيار من بين المتعدد.• ساعتان ونصف المدة الزمنية لامتحانات سنوات النقل.•٥٠٪؜ درجة اختبارات التيرم الأول و٥٠٪؜ للثاني.• إعلان آلية لامتحانات الراسبين بالثانوية العامة قريبًا.