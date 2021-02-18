بحضور وزير الأوقاف.. ختام فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم

اختتم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار دورة الشيخ محمود خليل الحصري بمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني، بالمركز الثقافي بمحافظة بورسعيد.أكد الوزير خلال كلمته أن حامل القرآن يجب أن يتحلى بأخلاق القرآن، مؤكدًا أنه يجب أن يكون صادقًا أمينًا، وأشار إلى أنه لابد من الفهم الحقيقي للقرآن، مؤكدًا أنه واجب علي الأفراد وكذلك الدول فهم معاني القرآن والعمل به.وأشار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إلى أن مصر نجحت في التحديات الصعبة، وأن استقبالها مونديال اليد واستقبال بورسعيد لمسابقة القرآن الكريم، دليل على ذلك، في الوقت الذي اعتذرت فيه دول العالم عن استضافة البطولات وتنظيم المؤتمرات.وأكد محافظ بورسعيد، على أن مصر هي منارة الإسلام المعتدل، والعمود الفقري للدول الإسلامية، وأنها منارة الإسلام المعتدل وتحتضن أفكار الشباب، وأول دولة يقام بها مؤتمر عالمي للشباب، مرحبا بجميع المشاركين من مختلف الدولة مؤكدا فخرة واعتزاز بإقامة تلك الحدث الكبير ببورسعيد والتي ستظل دائما وأبدا جاهزة لاستقبال كافة الفعاليات والدورات علي أرضهايذكر أن متسابقين من 21 دولة مختلفة يشاركون في المسابقة، في حفظ القرآن الكريم كاملا بروايتين، والابتهال والإنشاد الديني، والأصوات الحسنة.