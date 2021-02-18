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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة طنطا يخصص رقم «واتسآب» لتلقي الشكاوى والمقترحات

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:00 م
الدكتور محمود ذكى
الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن تخصيص رقم "واتس آب" 01150007431"، لتلقي الاستفسارات والشكاوى والمقترحات، وكذلك الأفكار البناءة.

أكد رئيس جامعة طنطا، أن هذه الخطوة تعد محورًا أساسيًا في استراتيجية عمل إدارة الجامعة إيمانًا منه بسياسة الباب المفتوح بهدف إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في كافة عناصر الإدارة المؤسسية والمشاركة في اتخاذ القرار من قبل جميع أطراف منظومة الجامعة داخليًا وخارجيًا للتقدم والنهوض بالجامعة.

وأضاف أن الهدف من ذلك هو تحقيق التواصل المستمر بين القيادات الجامعية من جهة والطلاب ‏وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وجميع منسوبي جامعة طنطا من جهة أخرى، لافتًا إلى أنه تم تخصيص رقم مباشر من خلال تطبيق الرسائل "واتس آب" يمكن من خلاله إرسال أى شكاوى أو مقترحات مع كتابة الاسم ورقم التليفون والرقم القومي للتحقق وسرعة التواصل.

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