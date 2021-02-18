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القبلة

«البحوث الإسلامية»: التنمية المستدامة مطلب ديني لتحقيق صالح الدول والمجتمعات

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:28 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد في فعاليات المؤتمر الدولي بعنوان "دور زعماء الأديان في تحقيق التنمية المستدامة في العالم"، والذي عقده مركز نور سلطان لتطوير الحوار بين الأديان والحضارات، بمناسبة الذكرى الثلاثين لاستقلال جمهورية كازاخستان، وبمشاركة عدد من القادة الدينيين على مستوى العالم.

وقال الأمين العام خلال كلمته التي ألقاها بالمؤتمر إن هذا اللقاء يأتي في هذه الآونةِ ليُعزز المفاهيمَ الصحيحةَ التي تُؤسس لبناءِ عالم آمن ومستقر، ومتقدّم، ويُفنِّد مفاهيم الجماعات المتطرفة التي تهدف إلى الإرهاب، وعدم الاستقرار، والتأخر عن الركب الحضاري، وصولًا إلى تفكيك الدول، وهدم الأوطان.

وأضاف عيّاد أن الإسلام أمر الإنسان بعمارة الكون فقال تعالى: "هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا"، وقال صلى الله عليه وسلم: "إن قامت الساعة، وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها، فليغرسها"، كما أكد على الدور الذي تحققه التنمية المستدامة في واقع الناس من خلال العديد من التشريعات التي تضمن توفير الاحتياجات البشرية للجيل الحالي والأجيال المستقبلية بشتى أنواعها وصورها، كما حارب الإسلام كل فعل يؤثر بالسلب على احتياجات الإنسان في الحاضر والمستقبل.

وأوضح الأمين العام أن الإسلام أَسَّس للتنمية المستدامة تأسيسًا مُحكمًا دقيقًا للتغلب على الصعوبات، ومن أهم هذه الأسس: المحافظة على الإنسان، الدعوة إلى السلام العالمي اللامحدود، والتوازن في كل شيء، مؤكدًا أن حماية المجتمع وموارده من أي أذى، أو فساد، واجب على كل إنسان لأنه يتأثر بها، فهو يعود عليه النفع، ويتضرر بفساد البيئة وتلوثها، حيث جاءت التوجيهات النبوية داعية للحفاظ عليها، ومؤكدة وجوب حمايتها من التلوث.

وختم الأمين العام بالدعوة إلى المزيد من التكاتف لعرض خصائص الشريعة الإسلامية، والعمل على تجفيف منابع الأفكار المتطرفة، ومحاصرتها للقضاء عليها، والعمل أيضًأ في الوقت ذاته على المحافظة على البيئة، وحث الناس جميعًا على تحقيق التنمية المستدامة فهي مطلب دينيّ عالمي واجتماعي يجب أن نطبقه على أرض الواقع بصورة عاجلة.

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