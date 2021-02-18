الجيش اليمني يحرر مواقع مهمة شرق الحزم بالجوف

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، من تحرير مواقع جديدة شرق مدينة الحزم، في محافظة الجوف.وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت": إن قوات الجيش استعادت مواقع مهمة في جبهة "الدحيظة"، شرق مديرية المرازيق، عقب هجوم مفاجئ شنته على مواقع تمركز القوات الحوثية التي لاذت بالفرار، ما أسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، وتدمير آليات قتالية تابعة لها.