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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرا الدفاع والخارجية بالسودان يبحثان تنسيق الملفات المشتركة

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:18 م
الفريق الركن يس إبراهيم
الفريق الركن يس إبراهيم يس
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بحث الفريق الركن يس إبراهيم يس وزير الدفاع السوداني مع وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، تنسيق الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين.

وذكر الإعلام العسكري السوداني - في بيان اليوم الخميس - أن وزير الدفاع رحب بالزيارة الكريمة، مؤكدا ضرورة العمل المشترك في سبيل إنجاح الفترة الانتقالية سعيا نحو الاستقرار والبناء والتنمية.

ومن جانبها، أكدت المهدي وقوفها خلف القوات المسلحة من أجل حماية الوطن وحفظ مقدراته وحرص وزارتها علي العمل المشترك.

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