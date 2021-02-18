وزيرا الدفاع والخارجية بالسودان يبحثان تنسيق الملفات المشتركة

بحث الفريق الركن يس إبراهيم يس وزير الدفاع السوداني مع وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، تنسيق الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين.وذكر الإعلام العسكري السوداني - في بيان اليوم الخميس - أن وزير الدفاع رحب بالزيارة الكريمة، مؤكدا ضرورة العمل المشترك في سبيل إنجاح الفترة الانتقالية سعيا نحو الاستقرار والبناء والتنمية.ومن جانبها، أكدت المهدي وقوفها خلف القوات المسلحة من أجل حماية الوطن وحفظ مقدراته وحرص وزارتها علي العمل المشترك.