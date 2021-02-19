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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

رابط استخراج تصريح السفر من وزارة الداخلية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:07 ص
تصريح السفر
تصريح السفر
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يبحث الكثير من المواطنين والشباب وخاصة الراغبين في السفر خارج البلاد عن رابط استخراج تصريح السفر من وزارة الداخلية، وذلك بعد أن فعلت وزارة الداخلية خدمة استخراج مستندات تأدية الخدمة العسكري عبر موقع وزارة الداخلية.

وحددت وزارة الداخلية المصرية الأوراق المطلوبة وآليات الدفع والتحصيل الإلكتروني للتيسير على المواطنين، وذلك في ظل الإغلاق الذي فرضته الحكومة على المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وكذلك الارتفاء بمستوى الخدمات الجماهيرية.

وترصد الدستور لقرائها رابط استخراج تصريح السفر من وزارة الداخلية


رابط استخراج تصريح السفر من وزارة الداخلية

- يجب على المواطن الدخول أولا على رابط استخراج تصريح السفر من وزارة الداخلية من هنا https:gara.moi.gov.eg

- تتمثل أولى خطوات استخراج تصريح السفر إلكترونيا من موقع وزارة الداخلية للمواطنين الذين أدوا الخدمة العسكرية بوزارة الداخلية.

- اختيار الأيقونة الخاصة بتسجيل طلب الاستعلام عن تصريح السفر للسفر إلى الخارج.

- يتم تسجيل البيانات المطلوبة باللغة العربية والتي تتمثل في اسم المتقدم بالطلب، الرقم الثلاثي، الرقم القومي، موقف التجنيد، الرقم العسكري، الدولة.

- تحديد مكان استلام تصريح إذن السفر.

- يتم الضغط على تسجيل البيانات والاحتفاظ برقم الطلب حتى تتم مراجعة البيانات.

الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح السفر

للتمكن من استخراج تصريح السفر من وزارة الداخلية يجب تقديم الأوراق والمستندات اللازمة:

أصل البطاقة وصورة منها.

أصل شهادة الموقف من التجنيد.

نموذج طلب رقم 14 مع صورة منه.

طلب فيه مفردات المرتب.

أصل مذكرة السفر.

أصل جواز السفر مع صورة منه.

تأكيد الحجز.

الاستعلام عن تصريح السفر

كما يمكن الاستعلام عن تصريح السفر لمعرفة موقف الطلب المقدم للحصول على إذن السفر، حيث يتم دراسة الطلب من قبل المتخصصين في إدارة التجنيد لتحديد أحقية المواطن في تأدية الخدمة العسكرية والسفر.

يتم تسجيل الدخول إلى رابط الخدمات الإلكترونية بموقع وزارة الداخلية https:gara.moi.gov.eg

ثم اختيار الاستعلام عن تصريح الإذن بالسفر

تسجيل البيانات المطلوبة مثل رقم التجنيد، والرقم العسكري، والدولة، والرقم القومي.

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