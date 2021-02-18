بدء توسعة ورصف طريق سوادة ورفع 30 طن تراكمات بنزلة حسين بالمنيا

بدأت محافظة المنيا اليوم أعمال توسعة طريق سوادة شرق النيل التابع لقرية نزلة حسين بمركز المنيا تمهيدا لرصف الطريق كما تم رفع 30 طن تراكمات من قرية نزلة حسين وتوابعهاقال مصطفى الدبيكى رئيس قرية نزلة حسين إنه تم البدء في أعمال التوسعة تجهيزا لرصف طريق سوادة بداية من اول مدخل سوادة حتي نهاية محطة المياة بمساحة 1200 متر لتيسير حركة السيارات والمواطنين.أضاف الديبكي أن قسم البيئة قام برفع 30 طن من المخلفات والتراكمات اليوميه بقرية ابوفليو وطريق طراد النيل من قرية نزلة حسين حتي قرية الحوارتة حفاظا علي نظافتها والمظهر الجمالي للقرية ومنعا لانتشار الامراض والأوبئة وخاصة كورونا.وشدد رئيس مركز ومدينة المنيا علي المتابعة المستمرة لاعمال الرصف والتطوير الجاريه بشوارع المدينة والاحياء والمجالس القروية والزامهم بالجدول الزمني المحدد للانتهاء منها بما يدعم خطة التنمية المستدامة وتحقيق روية مصر 2030 م.