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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

الحرب ضد كورونا.. كيف دعمت مصر أشقائها خلال فترة الجائحة؟

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:47 م
المساعدات المصرية
المساعدات المصرية الصحية
سمر مدحت
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بالرغم من أن جائحة فيروس كورونا شكلت ولازالت فترة عصيبة على كل دول العالم، لاسيما أنه وتحديدًا في أوقات ظهوره الأولى فيروس جديد لا يعرف الأطباء ماهيته، حيث مرت قطاعات الصحة في البلاد بالعديد من الصعوبات نتيجة الجائحة.

وما سار على العالم حدث في مصر أيضًا، ولكنها ربما تعتبر من الدول التي لم تصل إلى مرحلة الخطر إلا في فترات قليلة، ورغم ذلك عمدت الحكومة المصرية على تقديم الدعم بصوره كافة للكثير من دول العالم سواء العربي أو القارة الأوروبية والإفريقية.

واتساقًا مع ذلك، فقد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس، أن مصر لن تدخر جهدًا نحو تسخير إمكانياتها لمساندة أشقائها الأفارقة وفي دول العالم من أجل الحصول على لقاحات فيروس كورونا، أخذًا في الاعتبار الخبرات المصرية في هذا الصدد.

وأوضح أن مصر لن تكن أي جهد من أجل التوزيع العادل للقاح كورونا على دول العالم، مشددًا على ضرورة حشد التمويل والدعم اللوجستي اللازم بين دول العالم لمواجهة التداعيات الاقتصادية، والاجتماعية والصحية لجائحة كورونا.

ولم تكن مطالبة الرئيس بتوفير اللقاح هو وجه الدعم الوحيد الذي قدمته مصر منذ بداية أزمة فيروس كورونا لدول العالم سواء الإفريقية أو العربية، حيث قامت مصر بمساعدات عديدة للكثير من دول العالم خلال الجائحة، وترصد "الدستور" ذلك في التقرير التالي.

كان ظهور فيروس كورونا في مصر متأخرًا عن دول العالم، حيث سجلت الصين أول حالة في ديسمبر العام 2019 بينما مصر كانت في أواخر مارس العام 2020، لذلك خلال تلك الفترة قدمت مصر مساعدات للكثير من الدول التي انتشر بها الوباء.

ففي إيطاليا كانت مصر أول دولة تقوم بإرسال مساعدات لها، خلال شهر أبريل 2020 فأرسلت شحنات من المساعدات الطبية للدول الأوروبية، من أجل مساعدتها على احتواء انتشار فيروس كورونا، كان من بينها إرسال شحنة ضخمة من معدات الوقاية إلى بريطانيا.

تلتها أمريكا، والتي انتشر الوباء فيها سريعًا لذلك قامت مصر في الشهر التالي ولم تكن دخلت ذروة الفيروس بإرسال شحنة كبيرة من أدوات التعقيم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد ارتفاع نسب الوفيات فيها بصورة كبيرة، ونقص الأدوات الطبية التي كانت تعاني منه.

وكذلك لم تختف مصر من المشهد في الصين الذي كانت تعاني أشد المعاناة بسبب تزايد أعداد الإصابات والوفيات لديها، ووجهت نداء للعالم لمساعدتها حتى أرسلت مصر طائرة إلى الصين، تحمل مساعدات طبية على رأسها وزيرة الصحة والسكان.

وجاءت زيارة الوزيرة، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حاملة هدية مصر للشعب الصيني، من المستلزمات الطبية، مع رسالة تضامن من مصر مع الشعب الصيني، لمواجهة فيروس كورونا مؤكدة على أن مصر تكنّ كل الدعم للصين في الحرب ضد كورونا.

وحين تفشى الفيروس في إيطاليا كانت مصر خير داعم لها، حيث أرسلت طائرة مساعدات بمستلزمات طبية مصرية إلى العاصمة الإيطالية "روما"، في إطار العلاقات القوية بين البلدين في الفترة الأخيرة، والتعاون لمواجهة فيروس كورونا.

ولم يكن الدعم موجه إلى القارة الأوروبية أو الأمريكية فقط، ولكن بتوجيه من الرئيس السيسي كانت هناك مساعدات للقارة السمراء، حيث تم إرسال مساعدات طبية بقيمة 4 ملايين دولار إلى 30 دولة أفريقية لمساعدتهم في جهودهم لاحتواء التحديات الناجمة عن انتشار الفيروس.

وأخيرا كان الوطن العربي الذي لم يسقط من ذاكرة مصر خلال تلك الأزمة القوية، فحين اندلع انفجار ضخم في مرفأ بيروت خلال أغسطس العام 2020 كانت مصر أول دولة أرسلت علاجات وأعمال إغاثة لهم وفتحت لمدة شهر جسر جوي لإرسال كل المعدات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بعد تلك الأزمة.

وأحدثت تداعيات انتشار فيروس كورونا نقصان حاد في منتجات الألبان داخل العراق الشقيق، لتقوم مصر بإرسال أطنان الألبان والأدوية لجمهورية العراق الشقيقة خلال شهر أكتوبر الماضي، وتلاها في ديسمبر الماضي إرسال مساعدات طبية للشعب الأردني والوقوف بجانب المملكة في مجابهة فيروس كورونا.

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