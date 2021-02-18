عرض ليالي «في صحبة الهادي الأمين» خلال النصف الثاني من رمضان

أعلن الفنان طارق الدسوقي عن عرض الليلة المحمدية "في صحبة الهادي الأمين"، خلال النصف الثاني من رمضان المقبل، على مسرح البالون.وقال الدسوقي إن ليالي "في صحبة الهادي الأمين" حققت نجاحا كبيرا خلال عرضها في نوفمبر الماضي، على مسرح البالون بالعجوزة، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالمولد النبوي الشريف، والتي نظمها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، بإشراف من قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال."في صحبة الهادي الأمين" بطولة أشرف عبدالغفور، ومديحة حمدي، وطارق الدسوقي، وأحمد ماهر، ونهال عنبر، ومنال سلامة، وسامى مغاورى، والمنشد علي الهلباوي، والمنشد زياد الشرنوبي، والبطولة الغنائية للمطربين مروة ناجي، حنان ماضي، هدي عمار، وائل الفشنى، مع كوكبة أخرى من المطربين، بالاشتراك مع نجوم شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية بالبيت برئاسة الدكتور أسامة زغلول.