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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض ليالي «في صحبة الهادي الأمين» خلال النصف الثاني من رمضان

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:05 م
الفنان طارق الدسوقي
الفنان طارق الدسوقي
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أعلن الفنان طارق الدسوقي عن عرض الليلة المحمدية "في صحبة الهادي الأمين"، خلال النصف الثاني من رمضان المقبل، على مسرح البالون.

وقال الدسوقي إن ليالي "في صحبة الهادي الأمين" حققت نجاحا كبيرا خلال عرضها في نوفمبر الماضي، على مسرح البالون بالعجوزة، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالمولد النبوي الشريف، والتي نظمها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، بإشراف من قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.

"في صحبة الهادي الأمين" بطولة أشرف عبدالغفور، ومديحة حمدي، وطارق الدسوقي، وأحمد ماهر، ونهال عنبر، ومنال سلامة، وسامى مغاورى، والمنشد علي الهلباوي، والمنشد زياد الشرنوبي، والبطولة الغنائية للمطربين مروة ناجي، حنان ماضي، هدي عمار، وائل الفشنى، مع كوكبة أخرى من المطربين، بالاشتراك مع نجوم شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية بالبيت برئاسة الدكتور أسامة زغلول.

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