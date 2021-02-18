عبدالرحيم طايع يكتب: إنجازات الأهلى الفارقة

عادت بعثة النادى الأهلى من الدوحة ظافرة بعد حصولها على المركز الثالث فى مسابقة كأس العالم للأندية، وهى المرة الثانية التى يحقق فيها الأهلى مركزه المشرف نفسه الذى كان حققه فى ٢٠٠٦.. فى الواقع يعنى الأمر شيئًا أكبر من مجرد الميدالية البرونزية والمبلغ المالى المعتبر «٢.٥ مليون دولار» وملء الخانة التى بها يكتمل مثلث الأبطال.. يعنى فى الحقيقة دخول الأهلى رسميًا فى زمام الكبار عالميًا، ومن ثم دخول الأندية المصرية فى هذا الزمام الكبير، محط أنظار جميع الرياضيين والإعلاميين والجماهير الكروية الحاشدة فى العالم.

تخطى الأهلى عقبة «الدحيل» القطرى، صاحب الأرض، أولًا، وهو التخطى الذى منحه ثقة كبيرة لا ريب، ثم لعب مباراته الثانية مع الفريق الأقوى أوروبيًا «بايرن ميونخ»، وفى ذاكرته بالتأكيد أنه الفريق الذى هزم «برشلونة» بثمانية أهداف لهدفين، لكنه مر من المباراة الصعبة مهزومًا بهدفين فقط، ولملم جراحه الخفيفة سريعًا ولم ينكسر، وقابل فريق «بالميراس»، بطل أمريكا الجنوبية، فى المباراة المحددة للمركزين الثالث والرابع، وحصل على المركز الثالث من خلال ضربات الجزاء الترجيحية، وقد كانت ضربات الجزاء مثيرة للأعصاب فوق العادة، ضاع منها ما ضاع من كلا الفريقين، وفى النهاية انحسمت المباراة للأهلى بتوفيق لاعبيه وتصديات حارسه «محمد الشناوى»، هذا العملاق الذى أشادت به الصحف العالمية والمواقع والفضائيات، وكم كان من قبل سببًا فى علو صيت فريقه، وهو القائد، وانتصاره على المنافسين.

لا يجب نسيان الجمهور الأهلاوى العظيم، فى هذا السياق، فقد ارتجت المدرجات بهتافاته فى مبارياته الثلاث، ومعروف أن الأهلى هو النادى الأكثر شعبية فى مصر وإفريقيا والدول العربية، وأن جماهيره موجودة ووافرة فى كل البلاد والأماكن، وأنها تسافر وراءه من مصر أيضًا لتشد أزره.. جماهير الأحمر تفوق جماهير الألوان الأخرى عددًا وحماسة، ولا تتوانى عن تشجيع فريقها مهما يكن موقفه.. وفى اليوم الأخير للمسابقة بقيت هذه الجماهير ولم تنصرف بعد مباراة فريقها مع «بالميراس»، وأصواتها الداعمة تكاد أن تخلع حناجرها، ثم انتظرت وشهدت مباراة «بايرن ميونخ» مع «تيجريس أونال»، لا لشىء إلا لتشهد لحظة التتويج التى تتضمن ناديها البارز الذى ندر أن تغيب عنه الجوائز والتكريمات.

النادى الأهلى عبارة عن تاريخ حافل بالمشاركات المحلية والقارية والعربية والعالمية، لا يعرف الفشل ولا السقوط؛ فدواليبه مليئة بالدروع والكئوس والذكريات الطيبة.. لا أخص كرة القدم وحدها هنا ولا فريقها الأول بالذات، لكننى أخص جميع الألعاب والفرق، وإن كان الأكثر ظهورًا هو الفريق الكروى الأول طبعًا؛ فإن له تاريخًا مدهشًا جليل الشأن، ومع رئاسة النجم الأسطورى «محمود الخطيب» كان يجب أن يزداد حصاد الخير، وهو ما يجرى فعليًا منذ نواله المنصب الرفيع، متحديًا أحقاد المتربصين بكرسيه، وليس فى الحكاية ما يدعو للعجب بالمرة؛ فهو أعظم لاعب فى تاريخ الكرة المصرية فى يقين معظم الرياضيين، وضمنهم خصوم الأهلى، وهو ذو الخبرات الإدارية الباذخة أيضًا، وقد كان رهانه على المدرب الإفريقى «بيتسو موسيمانى» رابحًا تمامًا؛ فقد حقق الرجل الأسمر مع الأهلى إنجازات فارقة فى فترة وجيزة!

مجلس إدارة النادى كله يستحق الإشادة فى الحقيقة، وكل فرد فى النادى يستأهل وحده «سلام مربع» من أكبر الموظفين إلى أصغر عامل فى غرف خلع الملابس.. وقد عرفنا دائمًا أن الأهلى منظومة متكاملة، وأن له شخصية قوية مختلفة، فى عمقها روح متوقدة لا تهدأ إلا حين تملك ما تريده، ولا تحب أن تملك مراداتها إلا بالحق من بعد الجد والاجتهاد والمواظبة على العمل الذى يفضى إلى المكاسب الكبرى اللافتة.. عرفناه نادى القيم بلا ادعاء، والمبادئ دون طنطنة فارغة!

أعلم أن الأهلى لا ينتظر منى شكرًا على ما يقدمه للوطن، وهو يقدم للوطن راية خفاقة مرفوعة على الدوام؛ فما أجمل ما يقدمه للنيل والأهرام والناس فى بلاده وبلادى، غير أننى لا أشكره ههنا شكرًا مجانيًا ولا أثنى عليه ثناءً عابرًا؛ لكننى، ككاتب أتابع ما يدور بنظر ثاقب، وكذلك كواحد من ملايين المغرمين به، أوجه العيون إلى مدرسته الصادقة وأجذب البعيدين إلى حضنه الرحيب؛ فلعل كاره التعليم يتعلم ولعل مؤثر البعد يقترب، ولعل الجميع يدرك معنى النجاح والالتئام.

