مجلس السيادة السوداني يتلقى رسالة من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رسالة من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسي فكي، تتعلق بجملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الاتحاد والسلطات الانتقالية بالسودان.وقال مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ود لبات، في تصريح صحفي عقب لقائه مع رئيس مجلس السيادة في الخرطوم، اليوم الخميس: إن الاتحاد الإفريقي ظل مواكبا للتطورات في السودان منذ أبريل ٢٠١٩، وبذل ما لديه من وسائل من أجل أن تكون السلطات الانتقالية فعالة ومنسجمة ونابعة من إرادة الشعب السوداني.وأضاف مبعوث الاتحاد الإفريقي: "إن مواكبة الاتحاد ستستمر، وتعرف مستقبلا بناء على فحوى الرسالة تطورات هامة فيما يتعلق بمسار المرحلة الانتقالية، وجملة من القضايا الحساسة التي تشهدها علاقات السودان ببعض الملفات ذات الطبيعة الخاصة جدا".في غضون ذلك، التقى مبعوث الاتحاد الإفريقي مع كل من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، كما التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، مع محمد الحسن ود لبَّات، بحضور وزير شئون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، وسفير السودان لدى إثيوبيا جمال الشيخ، وسفير الاتحاد الإفريقي بالخرطوم محمد بلعيش.ونقل ود لبّات لرئيس الوزراء السوداني، تحيات رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وتناول اللقاء بعض القضايا الإفريقية كملف سد النهضة، والتطورات التي شهدتها الحدود السودانية الإثيوبية مؤخرا.وأكد ود لبات حرص الاتحاد الإفريقي على مبدأ الحلول السلمية الإفريقية للقضايا والتحديات الإفريقية، وجاهزيته لتقديم السند والدعم للفترة الانتقالية بالسودان.